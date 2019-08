‘Tengo miedos, pero no soy cobarde’, responde AMLO ante amenazas de muerte

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que tras las recientes amenazas en su contra, tiene miedos como todos, pero no es cobarde y no dará un paso atrás en la transformación.

Las amenazas es también parte de la responsabilidad que tenemos, sin embargo, tengo mi conciencia tranquila no soy cobarde, soy un ser humano ya lo he dicho, que tiene miedo como todos, pero no soy cobarde y no voy a dar ni un paso atrás para transformar al país, ni siquiera para tomar impulso”.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el mandatario fue cuestionado sobre las amenazas de muerte que le fueron enviadas, luego de que se hackeó la cuenta de Twitter de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo y se subieron ocho mensajes.

López Obrador insistió en que las amenazas son una estrategia usada incuso a nivel mundial, “se aplica en todos, eso es lo que me dicen, yo continúo recorriendo el país”.

Destacó que en términos políticos hay una oposición y reconoció a sus adversarios.

Los conservadores no han podido conformarse como un grupo reaccionario como ha sucedido en otras transformaciones, sobretodo como se articularon cuando el movimiento de reforma eso no se ha llevado a la práctica y lo que hay son cuestionamientos, criticas, pero normales y les diría que está hasta demasiado tranquilo y lo celebro. Que nos den trato de adversarios y no enemigos a destruir, por eso mi reconocimiento”.

Reiteró su llamado a la no violencia, y a portarse bien, “solo siendo buenos, podemos ser felices”.

Insistió en que en una democracia tiene que existir oposición y la autoridad debe garantizar el derecho a disentir.

Estamos construyendo una auténtica democracia no una dictadura. Es una transformación, no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen y no hemos tenido problemas mayores”.

El viernes pasado, la cuenta de Twitter de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo fue hackeada y se subieron ocho mensajes, algunos de ellos con amenazas de muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El gobierno del estado, mediante redes sociales, confirmó el hackeo en la cuenta de la corporación.

La cuenta de la Fiscalía del Estado de Jalisco también fue hackeada y fueron publicados mensajes, también algunos que eran amenazas contra el jefe del Ejecutivo federal.

