AMLO, orgulloso de que el 70% de familias mexicanas reciban recursos del presupuesto

El presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO), dijo estar orgulloso de que el 70 por ciento de las familias mexicanas reciban recursos del presupuesto nacional.

Te recomendamos: Aumentarán pensiones para adultos mayores y becas para jóvenes en 2021, anuncia AMLO

“A mí me da mucho orgullo que el 70% de las familias en México reciban algo del presupuesto nacional, aunque sea una cantidad minima están recibiendo, ya sea en un programa de bienestar o porque trabajan y reciben un apoyo su sueldo del presupuesto… o quien no trabaja en el servicio público, pero tiene una beca, tiene una pensión, algo del presupuesto”, dijo Lopez Obrador.

López Obrador recordó que en los gobiernos anteriores se repartía el presupuesto nacional entre los políticos.

“Antes como se repartían el presupuesto eran partidas de moches, le dan a cada diputado y ojalá nuestros adversarios de la prensa conservadora, ‘fi fi’, corrupta, me desmintieran, dijeran qué no es cierto que no le daban a cada diputado su moche y así se repartieron todo el presupuesto. Bueno hay hasta una denuncia de que para aprobar la llamada reforma energética sobornaron a legisladores”, comentó el mandatario mexicano.