Objetivos de las calificadoras no han sido profesionales, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia de prensa matutina de este viernes que el Gobierno de México no está de acuerdo con los dictámenes de las calificadoras y detalló que los objetivos no han sido profesionales.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal comentó que las calificadoras están utilizando una metodología caduca y neoliberal que no incluye la variable corrupción, entre otras cosas.

Entre otras cosas no han sido profesionales los objetivos de las calificadoras, por ejemplo, en tres años no hubo inversión en exploración y perforación de pozos de Pemex y calificaban ‘muy bien’, ahora que hay inversión califican mal a Pemex”, dijo López Obrador.

El presidente López Obrador respondió a algunos especialistas que dijeron que la corrupción sería prácticamente eterna en México y que no se puede resolver: “Yo puedo asegurar que ya no hay corrupción tolerada en México, desde luego respetamos sus puntos de vista, pero sentimos que no son profesionales que no fueron objetivos y que tan es así que Pemex no tiene ningún problema para restructurar su deuda, le sobran ofertas con mejores garantías ese es el informe que tengo”.

El presidente de México señaló que las calificadoras no toman en cuenta que se está trabajando en la producción de 22 campos petroleros y en un tiempo récord se estabilizó la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Algo que no toman en cuenta las calificadoras es que se está trabajando en la producción de 22 campos petroleros y en un tiempo récord se estabilizó la producción de Pemex y a finales de año produciremos más. Eso lo saben”, puntualizó López Obrador.

Al ser cuestionado sobre los aranceles que quiere imponer Estados Unidos a productos mexicanos, López Obrador dijo que desgraciadamente se mezcla lo migratorio con lo comercial, que no debería de ser así.

Además, denunció que no se analizan las causas, en particular la crisis en Honduras, y solo se ven los efectos, el crecimiento del flujo migratorio y su paso por México.

Nosotros hemos insistido que hay que atender las causas, que hay que apoyar a los países centroamericanos para que haya actividades productivas, que haya empleo, que haya bienestar. Que la migración sea opcional, no forzosa. Todo esto se está viendo y al mismo tiempo queremos mantener el diálogo, buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, no queremos pelearnos”.

Con información de redes sociales de AMLO

LSH