AMLO no se ha vacunado contra COVID-19 y asegura que no permitirá vacuna que dañe a la población

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este jueves que ya se haya vacunado contra el COVID-19 y pidió a los mexicanos tener confianza, pues no se permitirá vacuna que dañe a la población.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente dijo que la vacuna llegará a todos los mexicanos, aún en las poblaciones más apartadas, gracias al apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

López Obrador destacó que se presentará toda una estrategia con ese propósito, respetando las prioridades, es decir, primero los trabajadores de la salud; adultos mayores, iniciando por los más ancianos; enfermos crónicos; maestros y demás población.

Señaló que la vacuna de Pfizer es muy importante, aunque este primer lote sea para ensayo y calibración.

Confió en que la farmacéutica cumplirá con los tiempos de entrega y aseguró que si así no fuera, el gobierno informará a la población.

El presidente pidió a la gente tener confianza y aseguró que su gobierno no permitiría el uso de una vacuna que dañara a la población.

“No lo haríamos en ningún caso, por convicción, no se permitiría”, acotó.

Añadió que no se pondría una vacuna si existieran riesgos de reacciones o efectos que pudieran resultar dañinos.

El presidente explicó que si hubiera una reacción ante la vacuna se informará al respecto y si fuera un asunto grave el gobierno intervendría porque hay que proteger a la gente.

Al ser cuestionado sobre si ya se vacunó contra el COVID-19, como lo dicen algunas versiones, el presidente dijo que éstas son parte de la politiquería y que sus adversarios son muy inmorales.

“Pues no es cierto, pero así hay muchísimas cosas en los medios. Muchas mentiras. Imagínense ¿cómo voy yo a hacer eso, me voy a vacunar? Lo que estoy haciendo es cuidándome hasta que me toque mi turno. Ya estoy sacando yo también mis cuentas. Va a tocar como para marzo, para marzo, por la edad y por la hipertensión, decir que estoy bien de salud, gracias a la naturaleza, al creador y a la ciencia estamos bien”.