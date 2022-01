AMLO no reconsiderará designación de Pedro Salmerón como embajador en Panamá tras señalamientos de acoso

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que no reconsiderará la designación de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá tras los señalamientos de acoso sexual.

López Obrador cuestionó si van a haber “tribunales como en la Inquisición”, a partir de las denuncias de ciertos sectores.

“¿Ya entonces van a haber tribunales como de la Inquisición?, ¿nada más porque hay denuncias de sectores si no se actúa de conformidad con la ley?”, comentó.

Al ser cuestionado sobre la respuesta del Gobierno de México a la carta enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá acerca de la posición del país centroamericano sobre la postulación de Pedro Salmerón, AMLO respondió que desconoce el contenido de la misiva de la cancillería panameña.

“No sé (el contenido de la Carta de la Cancillería de Panamá), pero lo que quiero decir es que si no hay denuncias penales. No conozco la carta, no creo yo que sea por las denuncias que tienen que ver con el ITAM y que tienen que ver con la postura del conservadurismo”, refirió.