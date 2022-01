Temas de la conferencia mañanera de AMLO de hoy 26 de enero de 2022

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofrece su conferencia mañanera de hoy 26 de enero de 2022, que se realiza en el Palacio Nacional, Ciudad de México.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), podría solicitar al Poder Judicial que resuelva los asuntos legales para facilitar la venta de Banamex, tras una demanda impuesta por la empresa Oceanografía.

“Nosotros vamos a facilitar trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex, nos importa, nos interesa, por eso en lo que podamos ayudar con el propósito de que no se bloquee, que no se demore, que no haya tácticas dilatorias, vamos a estar al pendiente y si es necesario vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial con el propósito de que se resuelvan asuntos legales”, dijo.