No me hallo en Palacio Nacional, tengo que andar en los pueblos: AMLO

Después de visitar hoy Atlixco, Puebla, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no se halla en Palacio Nacional, aseguró que tiene que andar en los pueblos, porque ahí inicio su lucha.

Te recomendamos: Video: AMLO presume el “Botón de Oro” que otorga YouTube

Era necesario, dijo en Atlixco, alejarse un tiempo y dejar claro que no habría intervención del gobierno federal, durante la elección extraordinaria a gobernador de Puebla.

Anunció que en julio recorrerá el país para supervisar los centros de salud. En todo el año, confirmó, estará más tiempo fuera de Palacio Nacional.

¿Saben?, estoy acostumbrado, no me hallo en la oficina, no me hallo en el Palacio, tengo que andar en los pueblos, porque así inicié mi lucha y así quiero continuar. En julio, el mes próximo mi gira por el país va a ser para visitar centros de salud y hospitales, porque pronto tiene que estar funcionando al cien el sistema de salud pública