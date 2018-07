AMLO muestra depósitos a fideicomiso para damnificados de sismo

Después de la polémica alrededor de Morena por una multa que el Instituto Nacional Electoral (INE) le impuso al partido por los recursos a un fideicomiso para damnificados, que según el instituto, fueron producto de un desvío, Andrés Manuel López Obrador salió al paso y mostró los comprobantes de los depósitos.

No es cierto lo que están diciendo los consejeros del INE, que están falseando porque, les voy a entregar el documento, y aquí está. Nombre: Beatriz Gutiérrez Müller, número de cuenta, identificación, datos del beneficiario, se deposita de Banorte a Banca Afirme, al fideicomiso 73803, la firmas, la fecha, el sello, es que ellos pensaron, los del INE, que iban a pegar un golpe espectacular, sensacionalista en contra nuestra y que nos íbamos a quedar callados”, señaló López Obrador.

Les voy a entregar ahora los dos depósitos que se hicieron, los realizó mi esposa, Beatriz porque yo no tengo cuenta de cheque. Ella es la que recibe el dinero que me entrega la editorial y de su cuenta lo transfirió al fideicomiso, pero aquí están los comprobantes, uno es del 17 de octubre es un donativo de 202 mil 767 pesos con 84 centavos, pero con el descuento son 202 mil 763 pesos con 6 centavos y el segundo es del 30 de octubre por 317 mil 399 pesos con 22 centavos”, detalló López Obrador este sábado en una conferencia de prensa.

Durante la conferencia de prensa que Andrés Manuel López Obrador dio hoy en sus oficinas de la colonia Roma, dijo en referencia a la amnistía para pacificar al país, que va a abrir el foro para consultar a todos los mexicanos sobre este tema.

Aseguró que con mucho gusto incluirá también a los amapoleros de Guerrero que le pidieron más información sobre la amnistía.

Yo me comprometo a que mañana van a tener el programa ya de reuniones que se van a celebrar en todo el país para recoger las opiniones de familiares de víctimas, de defensores de derechos humanos, de los que siembran por necesidad, porque no tienen otra opción, otra alternativa, se va a consultar a dirigentes sociales, a todos. Mañana yo les doy a conocer el programa, y a estas personas les diríamos que con mucho gusto se les va a tomar en cuenta en estos foros, porque sí queremos que se expresen todos los que tenga algo que decir, opinar, aportar sobre este tema, no va a haber veto a nadie, sin censura, tenemos que hablar con absoluta libertad, sin cortapisas sobre este tema para buscar una solución al grave problema de la inseguridad y de la violencia, necesitamos conseguir la paz”, dijo López Obrador.