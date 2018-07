Fideicomiso para damnificados rechaza señalamientos del INE

El Comité Técnico que operó el Fideicomiso Por los Demás, conformado por Morena para apoyar a los damnificados por el sismo, rechazaron la postura del Instituto Nacional Electoral (INE) en torno a estos recursos.

Negaron que haya sido utilizado para lavar dinero.

Explicaron que todo el dinero fue aportado por militantes, simpatizantes, legisladores, dirigentes de Morena y de la propia sociedad civil.

Aseguraron que de los casi 80 millones de pesos, el INE les ha congelado 20 millones de manera irregular.

Jesusa Rodríguez, militante de Morena, aseguró que los recursos del Fideicomiso para damnificados se han manejado de manera transparente.

Explicó que algunas donaciones fueron recibidas en efectivo, debido a la prioridad de la emergencia, pero cuentan con las pruebas de cada aportación.

Multa del INE a Morena, golpe político, dice López Obrador

En conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador insistió en que es una venganza, un golpe político, la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de multar al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con más de 197 millones de pesos, por presuntas irregularidades en el Fideicomiso promovido por el partido para la entrega de recursos a damnificados del sismo del 19 de septiembre.

Afirmó que es una actuación de mala fe de los consejeros del INE y que, el caso llegará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dado que, aseguró, no hubo irregularidad alguna.

Los consejeros del INE se pasaron, se extralimitaron y vamos a acudir al Tribunal Electoral. Están actuando así porque no aceptan la nueva realidad, así actúan los conservadores que no quieren que las cosas cambien en el país, pero ya el pueblo de México decidió que se dé un cambio verdadero […] Es una venganza… Desde luego no nos ven con buenos ojos […] que tampoco se ofendan porque conteste, dicen ‘Andrés Manuel es autoritario’, pues qué piensan, que yo me voy a quedar con un golpe, que me voy a quedar con una difamación, que me voy a quedar con una calumnia bajo la máxima de que ‘la calumnia cuando no mancha, tizna’, no. Vamos a aclarar todo […] Vamos a estar debatiendo con los de pensamiento conservador, que los respetamos mucho, también con los de la prensa ‘fifi’, pero respetuosamente, cariñosamente”, dialogó con la prensa.

En un video publicado previamente en Facebook, y en la conferencia de prensa rechazó que Morena haya usado el fideicomiso para fines electorales. En el video de Facebook apunta que el Fideicomiso recaudó 85 millones 359 mil 766 pesos con 17 centavos de aportaciones, que a la han entregado 65 millones 491 mil 200 a 27 mil 288 damnificados de Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Guerrero y el Estado de México, y que tienen en caja 19 millones 868 mil 566 pesos, que fueron congelados por el INE.

Dijo que existen, como prueba, 50 cajas de expedientes de las firmas y datos de cada una de las personas que han recibido los apoyos, datos que no hicieron públicos por reserva de ley, pero dijo, son pruebas que el INE conocía y que no fueron valoradas en su fallo.

Existen todas las actas que firmaron diputados, que firmaron senadores, haciéndose responsables de que si había una investigación, ellos daban la cara, todo el que iba a depositar, pero esto no lo ha dado a conocer el INE, actuaron de manera tendenciosa, es un golpe político, artero […] no hay sustento jurídico digan lo que digan porque el dinero, para empezar no sale del INE, no tiene que ver con las prerrogativas, es un fideicomiso que creamos para que militantes, dirigentes, autoridades, legisladores de Morena aportaran […] no hay desvío de recursos, no se utilizó el dinero para pedirles que votaran por Morena, no lo acostumbramos, tenemos principios”, apuntó.

Aclaró que no podrá participar en la Reunión del Acuerdo del Pacífico de Puerto Vallarta, a la que fue invitado por el Presidente, Enrique Peña, porque “se ha demorado lo de la entrega de la constancia que acredita que soy presidente electo y no puedo estar en un acto oficial si no soy presidente electo”.

Confirmó que el miércoles recibirá en su casa de transición a la canciller de Canadá, Chrystia Freeland.

