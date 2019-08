AMLO cuidará que mineras en México produzcan sin dañar medio ambiente

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que su gobierno está buscando llegar a un acuerdo con las empresas mineras en México para que produzcan sin dañar el medio ambiente y se actúe con estándar internacional.

Que no se destruya el territorio, que, así como se explotan las minas en Canadá, cuidando el medio ambiente, se haga en nuestro país, las mismas normas, que se actúe con ese estándar internacional”.

El mandatario recordó que la conciliación en el desarrollo minero es de sumo interés, por ello no se pueden cerrar las minas, pues son empleos y trabajo que generarán crecimiento económico.

Hay lugares en donde se cierran minas y hay desolación. La gente tiene que emigrar, me piden en las giras, cuando se están despidiendo trabajadores, que yo intervenga para hablar con la empresa para que no abandonen la actividad productiva. Al mismo tiempo tenemos que cuidar el medio ambiente, no es producir por producir, o crecer por crecer. Tenemos que cuidar el medio ambiente porque es la herencia que le vamos a dejar a las próximas generaciones”.

López Obrador recordó que su administración no cancelará ninguna concesión minera actual, pero tampoco autorizará nuevos contratos.

Lo primero es mantener las concesiones actuales y ya no entregar nuevas concesiones porque no hacen falta”, dijo en su mañanera.

Y reiteró que ya está estableciendo comunicación con empresarios mineros con dirigentes sindicales para abrir una mesa de diálogo e invitar también a ambientalistas para tratar todo el asunto que tiene que ver con la minería.

Traté algo ayer, en Concepción del Oro, Zacatecas. Ahí está Mazapil, que el municipio minero es la mina de plata más importante del mundo. Hay algunas diferencias, se cerró esa mina, se volvió a abrir por inconformidad de campesinos, no es diferencia entre trabajadores, el sindicato minero con la empresa, es una empresa canadiense asociado con empresarios estadounidenses”.

Minera Santa Maria de la Paz en Matehuala, San Luis Potosi

Dijo que se está buscando la conciliación pero que lo principal era recordar que no se van a cancelar los contratos, las concesiones que se entregaron en el pasado, pero tampoco van a ampliarse más concesiones porque se entregaron suficientes.

Alrededor de 80 millones de hectáreas se entregaron en el periodo neoliberal, nunca en la historia de México ni en la época de Porfirio Díaz días se había enajenado tanto suelo patrio. No se acaba nunca eso, esa extensión es para mil generaciones, entonces ¿para qué tanta tierra concesionada?, lo cierto es que en muchos casos se utilizan las concesiones para la especulación financiera, es lo que pasaba en el Siglo XIX, las tierras en manos muertas, que no estaban ociosas, esa es la razón por la que ya no hacen falta nuevas concesiones”.

Además, señaló que se buscará mejorar el salario de los trabajadores mineros, pues hay muchas diferencias con relación a lo que ganan en Estados Unidos y Canadá.

Eso no se puede resolver por decreto, tenemos que resolver poco a poco con las empresas mineras”.

E insistió en la implementación de un impuesto por la extracción de minerales y que éste le sea otorgado a las comunidades”

Cuando estábamos en la oposición luchamos durante muchos años para que pagaran impuestos las empresas por extracción de mineral porque desde el gobierno de Salinas se dejó exento de pago de impuestos a quienes se dedicaban a la minería, no pagaban nada por la extracción del mineral, esto no estaba en ninguna parte del mundo, así se estuvo muchos años, desde Salinas hasta hace 4 años que se estableció un impuesto por extracción de minerales pero ese dinero que tenía que llegar a las comunidades, no llegaba, se quedaba en el camino”.

Por ello, dijo, que se entregará de manera directa a las comunidades lo que les corresponde de ese impuesto sin que pasen por las instancias gubernamentales.

El mandatario puntualizó que viajará a Sonora el 1 y 2 de septiembre para establecer comunicación con los empresarios mineros y dirigentes sindicales.

