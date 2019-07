Ante microsismos en CDMX, tenemos un plan y estamos preparados, dice AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dijo en su conferencia de prensa matutina de este jueves que el gobierno federal sigue con atención los reportes de sismos que han ocurrido en los últimos días en la Ciudad de México.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que el Gobierno de México recibe todos los días un reporte sobre el tema y que tienen un plan para hacer frente a eventuales situaciones de emergencia.

Es una situación que no deseamos, pero estamos preparados, dijo el mandatario tras asegurar que su gobierno recibe todos los días un reporte sobre el tema y tiene un plan para hacer frente a eventuales situaciones de emergencia”.

Fallas geológicas activas, origen de microsismos en CDMX

El pasado 17 de julio, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que los 15 microsismos que se han registrado en días recientes en la capital del país se deben a fallas geológicas activas.

Tras reunirse con expertos de la comunidad científica nacional, descartó que estos movimientos telúricos se deban a la explotación de los acuíferos en el Valle de México o a las obras de ampliación de la Línea 12 del metro.

Gerardo Suárez, Investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que los epicentros de los sismos ocurrieron a una distancia considerable de donde se llevan a cabo algunas obras en la ciudad.

De acuerdo con el investigador Luis Quintanar, del Instituto de Geofísica y responsable de la Red Sísmica del Valle de México, esto es lo que se llama “enjambre o secuencia sísmica que, por otro lado, no es nuevo en la Ciudad de México, ya se han documentado en el pasado, me parece que el más reciente fue en febrero de 1981, otro enjambre consistente de 11 – 12 sismos, no en la misma zona, pero sí en la región de Mixcoac”.

Claudia Sheinbaum negó que se vayan a detener las obras de la ampliación de la Línea 12 del Metro, porque aún no tienen el recubrimiento secundario y esto podría dañar la construcción, así como viviendas de la zona.

La jefa de Gobierno reiteró que la Ciudad de México está ubicada en una zona sísmica, por lo que se reforzarán las medidas de prevención para que la población sepa qué hacer antes, durante y después de un sismo.

