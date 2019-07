Fallas geológicas activas, origen de microsismos en CDMX

Los 15 microsismos que se han registrado en días recientes en la Ciudad de México (CDMX), se deben a fallas geológicas activas, informó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital del país.

Tas reunirse con expertos de la comunidad científica nacional, descartó que estos movimientos telúricos se deban a la explotación de los acuíferos en el Valle de México o a las obras de ampliación de la Línea 12 del metro.

Sobre los recientes microsismos en el poniente de la Ciudad, comparto información relevante que revisamos con los mejores especialistas en sismología de la @UNAM_MX, el @IPN_MX y #Cenapred. pic.twitter.com/DOdGmvp814 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 18 de julio de 2019

En primer lugar, es informarle a la población que no se debe a la obra de la Línea 12, no se debe al incremento de construcciones en el poniente de la ciudad, que ocurrió en años previos, no se debe a la extracción de agua del acuífero en esta zona, sino se debe a fallas geológicas que existen en esta franja volcánica”, explicó la mandataria local.

Gerardo Suárez, Investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que los epicentros de los sismos ocurrieron a una distancia considerable de donde se llevan a cabo algunas obras en la ciudad.

Son sismos de magnitud relativamente pequeña, si los comparamos con otros que ocurren en el resto de nuestro país y ocurren a profundidades de como unos 2 a 3 kilómetros, muy por debajo de la zona en donde estamos realizando obras civiles o donde estamos extrayendo agua, realmente no hay visiblemente una correlación con estas actividades”, apuntó.

De acuerdo con el investigador Luis Quintanar, del Instituto de Geofísica y responsable de la Red Sísmica del Valle de México, esto es lo que se llama “enjambre o secuencia sísmica que, por otro lado, no es nuevo en la Ciudad de México, ya se han documentado en el pasado, me parece que el más reciente fue en febrero de 1981, otro enjambre consistente de 11 – 12 sismos, no en la misma zona, pero sí en la región de Mixcoac”.

Claudia Sheinbaum negó que se vayan a detener las obras de la ampliación de la Línea 12 del Metro, porque aún no tienen el recubrimiento secundario y esto podría dañar la construcción, así como viviendas de la zona.

Suspender una obra como la Línea 12, cuando no está revestido el túnel que se está haciendo, es peor que mantenerla, porque finalmente no tiene nada que ver, que esto es algo que científicamente nos dicen los expertos, no tiene que ver esta situación de los movimientos de estos micro sismos con la obra de la Línea 12”, dijo Sheinbaum.

La jefa de Gobierno reiteró que la Ciudad de México está ubicada en una zona sísmica, por lo que se reforzarán las medidas de prevención para que la población sepa qué hacer antes, durante y después de un sismo.

