México tiene buena fama por el combate a la corrupción: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México tiene ahora buena fama en el mundo debido al combate a la corrupción, que él encabeza desde su gobierno.

Aseguró que no ha sido fácil porqué le dejaron una deuda de más de 10 billones de pesos y que sólo este año se deben pagar, por concepto de intereses, cerca de 700 mil millones de pesos.

También señaló que se está recobrando la tradición de política exterior de México de proteger a perseguidos políticos al haber asilado al expresidente de Bolivia, Evo Morales.

Durante un diálogo con el pueblo náhuatl en la Junta auxiliar de San Miguel Canoa, en Puebla, Andrés Manuel López Obrador anunció que el Gobierno Federal entregará 230 millones de pesos a Puebla para el campo, tras recordar que con esa misma entidad dio inicio al programa la Escuela es Nuestra.

Antes, el gobernador de Puebla detalló:

Para el 2020 hay mil 300 millones que pone el estado que combinados con el Gobierno Federal van a ser 4 mil millones de pesos en el campo. Quiero cerrar diciéndole al presidente: A mí me enorgullece mi origen indígena, soy arrogante como todos los indígenas, soy necio como todos los indígenas y créame, créame que no me tiemblan las piernas, además de que tengo una pierna de titanio”, enfatizó Barbosa.