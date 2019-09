Habrá nueva convocatoria para contratar a más médicos, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su Gobierno lanzará una nueva convocatoria la próxima semana para contratar a más enfermeras, médicos y especialistas, a fin de resolver las vacantes en el sector salud y enfrentar los obstáculos en materia laboral y profesional.

En conferencia de prensa, desde Palacio Nacional, el presidente destacó que el Programa IMSS Bienestar atiende un porcentaje considerable de mujeres embarazadas. Refirió que durante su gira en Yucatán, de 4 hospitales del IMSS Bienestar visitados, en tres no hay pediatra.

Hospitales en donde nacen mínimo dos niños diarios, hospitales en donde nacen hasta cinco, seis diarios (…) y que no haya pediatra. Estamos hablando del mejor servicio ”, detalló López Obrador.

AMLO afirmó que IMSS Bienestar otorga mejor servicio de salud que el ISSSTE y que se trabaja para que no falten medicinas, médicos y enfermeras, “que se mejore la infraestructura hospitalaria” y se basifique al personal de salud.

El presidente López Obrador adelantó que se trabaja en una convocatoria para resolver todos los obstáculos y trabas, a fin de facilitar que los médicos puedan trabajar en el sector público y privado. Además, se analiza un tabulador para pagar más a quienes laboren en zonas alejadas, para estimular esas contrataciones.

Agregó que el personal médico combina su trabajo en el sector salud con consultorios y de esa manera complementan sus ingresos, “lo cual considero legal y legítimo”, pero también en las comunidades apartadas se requieren médicos y especialistas, para atender primero a los que más necesitan la salud.

AMLO señaló que los hospitales podrían funcionar como centros para capacitar a los médicos en diversas especialidades. Dijo que por eso está en gira por los hospitales del sector público, para conocer los problemas.

Afirmó que se aumentará el presupuesto para el sector salud y reiteró que se destinarán 40 mil millones de pesos para el sector salud en 2020.

El presidente López Obrador también se refirió al desabasto de medicamentos para tratar a niños con cáncer y precisó que se generó un “problema serio” porque dependen de una sola empresa que los produce.

Por falta de abasto o descuido o de manera intencional, no se tenían los medicamentos. Y se tomó la decisión de comprarlos afuera. Me informaron de que era un asunto delicado y que incluso ya venía hasta la amenaza de que se iba a desatar una campaña en medios, ese fue el reporte. Y no por la campaña, sino por la gravedad del asunto, cité con urgencia a una reunión a secretarios del gabinete”.