AMLO llama a actuar con libertad en elección del dirigente del STUNAM

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), llamó a actuar con libertad en la elección del dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM).

“Hacer un exhorto a dirigentes y trabajadores, tiene que haber democracia en la familia, escuela, sindicatos, democracia como forma de vida y sistema político de Gobierno”, dijo AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador enfatizó su respeto a la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y dijo que corresponde a la Secretaría del Trabajo garantizar que las elecciones sindicales sean limpias, libres, con voto directo y secreto.

El Presidente destacó que se viven nuevos tiempos de democracia en México en los cuales los trabajadores pueden ejercer con libertad un voto secreto, sin amenazas.

Dijo que “el opresor no sería tan fuerte, no habría líderes charros, si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Es que hay una especie de masoquismo”.

AMLO hizo una llamado a los trabajadores de la UNAM a rendir un homenaje al fallecido Evaristo Pérez Arreola.

“Él, junto con otros dirigentes eran ejemplo de sindicalismo democrático, como lo fue el SME, por eso da mucha tristeza cómo destruyeron esa organización, quitando su empresa eléctrica en la época de Calderón, más de 40 mil despedidos y era uno de los sindicatos ejemplares en cuanto a democracia interna”, comentó.

López Obrador aseguró que hay condiciones inmejorables para que sean los trabajadores los que elijan libremente a sus representantes.

Finalmente, hizo un llamado a actuar como mujeres y hombres libres.

“Es un llamado general, no es intromisión, no sé quiénes son los candidatos, no tengo información sobre eso, nada más es un llamado a que actuemos como mujeres y hombres libres”, sentenció.

Con información de Noticieros Televisa.

RAMG