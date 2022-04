Temas de la conferencia mañanera de AMLO de hoy 21 de abril de 2022

Estos son los temas más relevantes abordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia mañanera hoy 21 de abril de 2022, que se realizó desde Palacio Nacional.

AMLO habló sobre la masacre de Aguas Blancas y lamentó la falta de justicia en los casos de campesinos presos.

“Si hubo una respuesta en su momento, pero no alcanzó el decreto a que estos detenidos pudieran ser liberados, el marco legal no lo permitió. Estoy muy consciente de que no se ha hecho justicia en varios casos”, dijo.