AMLO inaugura Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró las instalaciones permanentes del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México (Cecopam) que se ubica dentro del Campo Militar 37, en Huehuetoca, Estado de México.

Él no tomó la palabra, pero si escuchó al general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, quien enfatizó que en el mundo actual existen desafíos para desarrollar la convivencia, mantener la paz y la seguridad entre naciones, lo que hace indispensable a la cooperación y solidaridad internacional responsable que contribuya a garantizar la paz duradera en las regiones que padecen algún conflicto.

Las misiones de paz de la ONU, dijo, son una herramienta eficaz para proteger a los más vulnerables.

En las instalaciones se brindará capacitación especializada para formar a civiles y militares nacionales y extranjeros en los retos que enfrentan las misiones de paz en el mundo, tales como la protección de civiles, la atención en casos de explotación sexual, y el abasto de ayuda humanitaria.

Crear este centro demuestra el compromiso de México con las acciones por la paz mundial”, apuntó el subsecretario General de las Naciones Unidas para Operaciones de Paz de la ONU.

“Señor presidente, primero que nada, quisiera agradecerle la invitación a esta inauguración, y también me gustaría felicitarlo por su liderazgo y saludar el compromiso y el apoyo de México a las Naciones Unidas, y en particular al mantenimiento de la paz. Al abrir este nuevo centro de entrenamiento, México muestra de nuevo su compromiso. Estoy impresionado por lo que veo hoy y me gustaría felicitarles por este centro de entrenamiento, de vanguardia”, indicó Jean Pierre Lacroix, subsecretario general de las Naciones Unidas para Operaciones de Paz.