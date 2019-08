AMLO cuestiona violencia en marco de marcha feminista CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó este lunes su respaldo a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por su actitud ante las protestas feministas del pasado viernes en la CDMX.

Cuestionado durante su conferencia de prensa mañanera sobre las protestas y los actos vandálicos del viernes pasado en la Ciudad de México, López Obrador dijo que si se interviene con la fuerza pública se agrava el conflicto, pero hizo un llamado a quienes se manifiestan a que lo hagan de forma pacífica y sin destruir el patrimonio de los mexicanos.

¿Qué tiene que ver una causa justa, en este caso las mujeres, con la destrucción?, ¿Qué no lo podemos hacer de manera pacífica?, ¿Qué tiene que ser con violencia? Yo no creo en eso, no creo que la vía de la violencia sea la opción, sea la alternativa”.

El presidente reiteró que no se puede resolver el problema con el uso de la fuerza, pero dijo que sí se debe investigar el caso de los periodistas agredidos.

Cuestionado sobre el pliego petitorio de las mujeres que se manifestaron, en específico la solicitud de que la seguridad no esté a cargo de militares, AMLO dijo que la Guardia Nacional avanza para sumar 140 mil elementos en más de 200 Coordinaciones y que el mando de ese cuerpo de seguridad ya se resolvió.

Protestas feministas del 16 agosto en la CDMX (Noticieros Televisa)

Dijo que la Guardia Nacional es un gran respaldo para llevar a cabo acciones de protección a los ciudadanos.

Consideró que pronto bajarán los índices delictivos, porque lo mas importante de todo es atender las causas que originan la violencia y se está haciendo. Señaló que el 80% del problema tiene que ver con la atención a las necesidades del pueblo, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes y que haya buen ejemplo de las autoridades, sin corrupción en el Gobierno para que nadie tenga excusas y tome el camino de las conductas antisociales.

Cuestionado por una periodista si se seguirán viendo este tipo de manifestaciones, con vandalismo, y se responderá como lo hizo Claudia Sheinbaum, el presidente respondió:

Sí, no se va a usar la fuerza, este no es un Gobierno autoritario (…) Vamos a convencer, a persuadir de que no se debe de usar la violencia y repito, no quiero que entre por un oído y salga por otro, lo que decía Juáez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.