AMLO: Conferencia mañanera de hoy 23 de septiembre de 2022

Sigue en vivo la conferencia mañanera de hoy, 23 de septiembre de 2022, del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que se realiza desde Palacio Nacional.

AMLO señaló que hace falta una reforma al Poder Judicial porque aseguró que está mal.

“Si está mal el Poder Judicial, con todo respeto a su independencia. Esto que ayer se dio a conocer del juez que está atendiendo el asunto de Ayotzinapa ha liberado 120 implicados y todo tiene que ver con el supuesto debido proceso, son fallas en la integración de los expedientes que presenta el Ministerio Público”, declaró.

López Obrador aseguró que hay tiempo para llevar a cabo la reforma al Poder Judicial.

López Obrador aseguró que no coincide con los comentarios hechos por el ministro Arturo Zaldívar, quien declaró que la crítica no debe ser a los jueces, sino a las investigaciones que no se llevaron adecuadamente, en el caso Ayotzinapa.

“Lo respeto mucho, pero es el mismo estribillo de siempre, llevo años escuchándolo que no es la culpa de los jueces sino del Ministerio Público que integran mal los expedientes. Es culpa de los dos del Ministerio Público y del juez”, respondió.

AMLO reafirma su simpatía por Lula ante elección presidencial en Brasil

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reafirmó su “simpatía” por Luiz Inácio Lula da Silva, exmandatario brasileño (2003-2010) que competirá en las elecciones del 2 de octubre de 2022 contra el actual gobernante, Jair Bolsonaro.

“Es público, notorio, nuestra simpatía en Brasil por Lula, pero no puedo decir más. No puedo”, declaró.

Aumento en el precio de la tortilla

Tras el aumento al precio de la harina de maíz, López Obrador dijo que se está buscando la forma de hacer una revisión debido a que se incrementó el precio de la tortilla.

Recordó que el incremento en el precio de los alimentos se debe a que el país no es autosuficiente y se tienen que importar algunos productos y materias primas.

AMLO destacó que el precio de los energéticos se ha mantenido a pesar de la inflación mundial.

Con información de N+

RAMG