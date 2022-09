AMLO califica como ‘politiquería’ que Texas catalogue de terroristas al CJNG y al Cártel de Sinaloa

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), calificó como “politiquería” que el gobernador de Texas, Greg Abbott, catalogue como terroristas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa.

“Habría que ver si le corresponde a él hacer esa declaratoria, si no tiene que ver con el Gobierno federal, pero en noviembre son las elecciones y ellos siempre utilizan con propósitos electorales lo migratorio y por eso es que toman estas medidas”, denunció AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador se refirió a la orden ejecutiva que Abbott, del partido Republicano, emitió para designar como terroristas a los cárteles que trafican fentanilo a Texas.

El político estadounidense también envió una carta al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, para exigir que los designe como terroristas en la clasificación federal.

AMLO cuestionó la medida del texano y lo vinculó con las políticas antiinmigrantes que ha adoptado previo a las elecciones de noviembre, cuando compite por su reelección.

“Nosotros hemos dicho con mucho respeto que, quien no trate bien a nuestros paisanos, no creo que vaya a contar con votos de mexicanos o de hispanos. Ya las cosas están cambiando, no vamos nosotros, por ejemplo, a permitir maltrato. Todo esto es politiquería”, manifestó.