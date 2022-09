Temas de la conferencia mañanera de AMLO de hoy 14 de septiembre de 2022

Estos son los temas más relevantes abordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia mañanera hoy 14 de septiembre de 2022, que se realizó desde Palacio Nacional.

AMLO recordó a la población que este jueves 15 de septiembre se llevará a cabo el sorteo de la Lotería Nacional, y aseguró que se están vendiendo bien los cachitos con los que se sortearán 240 millones de pesos en premios, y ocho lotes.

Dijo que el monto obtenido por la venta de los cachitos ayudará al financiamiento de la presa Santa María en el río Baluarte, en Sinaloa.

El Presidente de México reiteró que la ONU no estaban haciendo para combatir la corrupción y la concentración de poder en el mundo.

“Dije que la ONU no atendía lo fundamental que era la corrupción y la concentración de poder en el mundo, y que no estaban haciendo nada, que no habían hecho nada por ayudar a más de 800 millones de personas que viven con un dólar diario, y que es un aparato burocrático, que se está quedando como florero, y que cuesta mucho, y lo sostengo” insistió.