Félix Gallardo verdaderamente está mal de salud y no puede ser atendido en el reclusorio: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo en su conferencia mañanera de hoy, 13 de septiembre de 2022, que Miguel Ángel Félix Gallardo, exlíder del Cártel de Guadalajara, verdaderamente está mal de salud y no puede ser atendido en el reclusorio.

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo no puede ser atendido en el reclusorio, ya que tiene muchas enfermedades.

“Se determinó porque se hizo un análisis médico y el señor verdaderamente está mal de salud tiene muchas enfermedades, está mal y no puede ser atendido en el reclusorio, tiene que estar atendido en una casa, con su familia”, destacó AMLO .

El presidente López Obrador detalló que Miguel Ángel Félix Gallardo estará preso y explicó que tendrá que portar un brazalete aun estando enfermo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que desconoce cómo se encuentra la situación jurídica del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo.

“No sé cómo está la situación jurídica, pero el informe que me presentaron sobre el estado de salud si me convenció de que si necesita el tratamiento que no se puede dar en el reclusorio porque son muchas enfermedades, tampoco es dejarlo en libertad, es que esté cumpliendo con la condena en casa de familiares con un brazalete y vigilancia”, puntualizó AMLO.