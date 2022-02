AMLO: Conferencia mañanera de hoy 14 de febrero de 2022

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofrece hoy, 14 de febrero de 2022, su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Te recomendamos: Van dos detenidos por asesinato del periodista Heber López, confirma Gobierno de AMLO

Como todos los lunes, el gobierno federal informa sobre los precios de las gasolinas y el gas, a través de la sección “Quién es quién en los precios de los combustibles”.

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), destacó que el 2021 fue un año histórico en envío de remesas por parte de los connacionales que laboran en el extranjero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que su gobierno informará cada 15 días sobre asesinatos a periodistas, luchadores sociales, violaciones de derechos humanos y feminicidios.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que exista un conflicto de interés ante el caso de su hijo José Ramón López Beltrán por haber vivido en Houston, Texas, en la casa de un ejecutivo de Baker Hughes, contratista del Gobierno de México.

“José Ramón está trabajando en Estados Unidos, su esposa lo mismo, no tiene nada que ver con Pemex (Petróleos Mexicanos), ni con ninguna empresa vinculada al Gobierno, pero el asunto no es de conflicto de intereses, no es eso, el asunto es golpear”, declaró.