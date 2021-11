Temas de la conferencia mañanera de AMLO de hoy 10 de noviembre de 2021

Estos son los temas más relevantes abordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia mañanera hoy 10 de noviembre 2021, que se realizó en Palacio Nacional, Ciudad de México.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se reunirá con el mandatario estadounidense, Joe Biden, y con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, el 18 de noviembre del 2021 en una cumbre en Washington, anunció el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en la conferencia encabezada por AMLO.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó la ‘tercera llamada’ para regreso a clases presenciales, afirmó que ‘ya no hay ninguna justificación’ para no asistir a las aulas.

“Si es importante el regreso a las clases presenciales ‘tercera llamada’, ‘tercera llamada’, ‘comenzamos’. Ya no hay ninguna justificación, o puede haber para no ser tan radicales, pero son mínimas, ya se demostró que las niñas, los niños, los adolescentes no corren riesgo de contagio”, dijo.