AMLO lanza ‘tercera llamada’ para regreso a clases presenciales; ‘ya no hay ninguna justificación’, afirma

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó la ‘tercera llamada’ para regreso a clases presenciales, afirmó que ‘ya no hay ninguna justificación’ para no asistir a las aulas.

“Si es importante el regreso a las clases presenciales ‘tercera llamada’, ‘tercera llamada’, ‘comenzamos’. Ya no hay ninguna justificación, o puede haber para no ser tan radicales, pero son mínimas, ya se demostró que las niñas, los niños, los adolescentes no corren riesgo de contagio”, dijo AMLO durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.