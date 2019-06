AMLO: 95% de los columnistas constantemente cuestiona al Gobierno de México

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dijo en su conferencia de prensa matutina de este martes que en el país debe haber como 100 columnistas y, de esos, 90 o 95 están constantemente cuestionando a su Gobierno.

Te recomendamos: Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 25 de junio 2019

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal destacó que muchos medios de comunicación obtenían sus ingresos a partir de cuestionar al Gobierno de México.

AMLO reconoció que hay periodistas que no reciben consigna y detalló que los columnistas son mejor pagados que los reporteros.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su Gobierno no se meterá en la vida interna de los medios de comunicación y aseguró que no se perjudicará a ninguno.

No nos metemos en la vida interna de los medios, no vamos a perjudicar a ningún medio porque son sagrados, la libertad de manifestación y de prensa se garantizará siempre hasta en los casos de mayor agresividad, seremos respetuosos lo único que queremos es que no nos culpen de lo que no tiene que ver con nosotros”, comentó AMLO.

El mandatario federal negó que tenga responsabilidad alguna en el despido de conductores o columnistas.

Si a un medio de comunicación le va mal y ya no le alcanza para pagarle a un conductor de un programa o columnista y ya no trabaja en ese medio no es por culpa de nosotros, no es porque nos criticaba y entonces por eso lo despiden, no, nunca hemos hecho ni lo haríamos”.