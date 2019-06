Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 25 de junio 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes 25 de junio de 2019 desde Palacio Nacional, donde se refirió a las comisiones bancarias y exhortó a los bancos a que se autoregulen, “que no tengamos que hacer nosotros modificaciones legales”. AMLO dijo que tratarán de cumplir el compromiso de no cambiar el marco legal, siempre y cuando todos actuemos bien. Ofreció hablar con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Adalberto Palma Gómez, para tener un mecanismo donde se puedan presentar quejas y que se mejore el servicio.

AMLO adelantó que Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), rendirá un informe sobre los ‘factureros’. Dijo que fue un huachichol de facturas que permitió defraudar miles de millones de pesos al fisco. El presidente afirmó que este delito será grave muy pronto.

Una reportera señaló que ya hizo un análisis del quién es quién en las columnas periodísticas y el presidente le pidió publicarlo afuera porque habría polémica si fuera presentado durante la conferencia de prensa. AMLO dijo que en México debe haber como cien columnistas y, de esos, 90 o 95 están constantemente cuestionando a su Gobierno.

Una vez y lo creo, dije que nos convertimos en una de las industrias más importantes para muchos medios de información, muchos obtenían sus ingresos, trabajaban, a partir de cuestionarnos. Y dije que les vamos a cobrar un impuesto”, señaló mientras reía.

AMLO advirtió este martes que no debe haber intocables y que se acabó el régimen donde no se podían hacer señalamientos a un juez, magistrado, ministro, gobernador, presidente, columnista, periódico o televisora.

Cuestionado sobre la cifra de funcionarios denunciados por corrupción desde el inicio de su Gobierno, hasta ahora, AMLO dijo que se difundirá un reporte sobre presuntos delitos y lo entregado a la Fiscalía General de la República (FGR).

Respecto a la nueva estructura del Gobierno federal y las delegaciones estatales, el presidente señaló que el plazo para instrumentarla se cumple a fin de mes. Dijo que se reunirá hoy con funcionarios de Hacienda para definirla y reiteró que será austera, no habrá asesores. Denunció que en el régimen anterior, los trabajadores de base eran despedidos y crecía la cúpula.

Sobre el caso de Carlos Lomelí, AMLO declaró que la Secretaría de la Función Pública (SFP) está trabajando en el informe y “se va a dar a conocer, porque es un compromiso”. Cuestionado también respecto a Mario Marín y Emilio Lozoya, el presidente declaró:

No se puede decir es que no los detienen porque nosotros los protegemos, eso no, eso es una mentira. Si se llegara a pensar sobre el que existe la misma impunidad de siempre, no, son otros asuntos y no vamos a permitir la impunidad en ninguno de los casos”.

También se le preguntó a AMLO sobre Miguel Ángel Lozada Aguilar, exdirector de Pemex Exploración y Producción, explicó que está abierta una investigación y se informará cómo va. También señaló que se está llevando a cabo una limpia en Petróleos Mexicanos, que “no hay ya corrupción en los mandos superiores” y se terminó “el trafique” de contratos y las compras con sobreprecio. Dijo que se están revisando contratos de astilleros con empresas españolas, donde no había un trato justo para Pemex.

Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 25 de junio 2019 (YouTube)

Sobre el saqueo a una bodega de fertilizantes y la confrontación por ese tema en Guerrero, el presidente de México declaró que es irresponsable pelearse por la entrega y lo que le importa a su Gobierno es que se terminen de distribuir los fertilizantes en esa entidad, y ya hay demora. Incluso, reveló, se quitaron trabas burocráticas para cumplir con esas entregas.

Es un cambio y hay resistencias por muchas razones, no viene aquí al caso mencionarlas, pero ya lo estamos viendo. Le pedí al secretario de Agricultura que se dedique de tiempo completo a este tema, la distribución de los fertilizantes en Guerrero, porque es un estado con mucha pobreza (…) lo voy a decir suave, es el estado con los niveles más altos de desnutrición en todo México”.

Cuestionado sobre el presunto intento de tres terroristas del Estado Islámico para cruzar hacia Estados Unidos por territorio mexicano, AMLO respondió:

Sí se tiene ya información y el gabinete de seguridad está atendiendo ya este asunto”.

Reiteró su invitación para acudir al Zócalo el próximo lunes, cuando rendirá un informe, a un año del triunfo para la Presidencia de la República. Afirmó que habrá varios músicos, todos voluntarios, y enfatizó que es austero.

Van a ser mariachis de la Secretaría de la Defensa, orquestas de la Secretaría de Marina. No… van a ver hasta bailongo. A celebrar, porque no es poca cosa, es un año del triunfo de muchos mexicanos que lucharon para vivir estos momentos”.

AMLO confesó que al ser cuestionado por un civil sobre su religión, dijo que admira la obra de Jesús porque defendió a los pobres.

Bellísima esa forma de vida, esa filosofía, esa doctrina. Entonces si me dicen, de qué religión, pues de esa. Y yo estoy seguro que hasta los no creyentes son de esa religión, porque esa religión tiene que ver con el humanismo innato en todas las personas”.

Cuestionado sobre la demanda interpuesta por la empresa Oro Negro en Estados Unidos, AMLO dijo que el asunto está en tribunales y no se quiso pronunciar. Dijo que sí tiene que ver Pemex, pero es más una disputa entre empresas “y no quisiera opinar sobre este caso”.

Sobre las desapariciones en México, las fosas clandestinas y el reclutamiento por parte de grupos criminales, el presidente dijo que el crimen organizado es un problema heredado y que se atiende el problema con más presencia de la Policía, y que antes no existía. Dijo que se está haciendo trabajo para que no puedan reclutar a jóvenes, desemplados y susceptibles de ser enrolados. Recordó también que están cerca de lanzar la campaña contra las adicciones para bajar el consumo, “porque si no lo hacemos es más difícil garantizar la paz”.

Una reportera denunció la detención de migrantes y la presunta separación de familias. López Obrador dijo que no es así, “es más que nada regular la entrada en el sur, si se dieron estos casos, no es esa la instrucción que tienen, no es esa labor”. Dijo que ese trabajo le corresponde a los agentes de migración. Admitió que “pudo haber sucedido, sin embargo, no es ese el propósito”.

También hoy, AMLO reiteró que México debe evitar una confrontación con Estados Unidos.

