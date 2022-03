Fiscalía Especializada decidirá si Peña Nieto debe declarar por caso Ayotzinapa: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que la Fiscalía Especializada por el caso Ayotzinapa será la que decida si el expresidente, Enrique Peña Nieto (EPN), debe declarar por la desaparición de los 43 normalistas.

López Obrador refirió que el expresidente Enrique Peña Nieto (EPN) ‘no es culpable’ en el caso Ayotzinapa, pese a que sí cree que el exmandatario sabía de lo ocurrido en el operativo en el basurero de Cocula el 27 de octubre de 2014.

“Sí creo que los presidentes están enterados, siempre lo he dicho, además, no es cierto eso de que el Presidente no sabía o el gobernador no sabía, no, sí se sabe. No estoy culpando a nadie porque también eso hay que tenerlo muy en cuenta una cosa es ser culpable y otra responsable, se puede ser responsable pero no culpable. Ahora quién va a resolver, la Fiscalía y tengamos confianza”, dijo AMLO .