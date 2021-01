AMLO evoluciona favorablemente y está de buen humor tras positivo a COVID-19: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dio a conocer el parte médico del presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que evoluciona favorablemente tras ser diagnosticado con COVID-19.

Te recomendamos: México acumula 152 mil 016 muertos y 1 millón 778 mil 905 casos confirmados de COVID-19

El subsecretario brindó detalles del estado de salud del presidente durante su participación en la conferencia realizada la noche del martes del 26 de enero de 2021, en donde resaltó que se encuentra de buen humor.

“El presidente está evolucionando bien, lleva apenas dos días desde que empezó con los síntomas. Está de buen humor. Hoy tuve el privilegio de tener, no un intercambio directo con él por teléfono, pero sí con el equipo cercano que está trabajando en la oficina, cercana a su domicilio, dentro de Palacio Nacional, y todo mundo comentaba sobre el buen humor que tiene”, comentó López-Gatell.

A continuación detalló que el mandatario solo ha presentado síntomas leves tras ser diagnosticado con la enfermedad.

“Ha permanecido prácticamente igual en términos de sus síntomas, son síntomas mínimos. En su momento tuvo febrícula, es decir, temperatura mayor de 37 y menor a 38 grados centígrados en la toma axilar. No ha tenido tenido otros síntomas”, continuó.

Compartió que el cuidado médico de López Obrador está a cargo del doctor Jorge Alcocer, el secretario de Salud, quien trabaja de la mano con un grupo de especialistas de diversas instituciones públicas y privadas.

Detalló que se le han suministrado los medicamentos necesarios para hacer frente a los síntomas del COVID-19, aunque algunos especialistas suelen recetar gran cantidad de medicamentos o antibióticos a sus pacientes.

“Se ha tenido mucha cautela en no exceder el uso de cualquier instrumento médico o medicamento, como puede ocurrir a veces con el manejo de COVID-19 entre la población. Es común que se receten varios medicamentos, que se abuse de los antibióticos que no tienen ninguna indicación médica en el tratamiento del COVID-19. La mayoría de los productos antimicrobianos son antibióticos, son contra las bacterias, pero para el COVID no tienen lugar los antibióticos”, concluyó.