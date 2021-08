AMLO anuncia convenios con centros de rehabilitación para dar atención a niños de escasos recursos

En José del Cabo, Baja California Sur, el presidente Andrés Manuel López Obrador evaluó el avance de los programas sociales de su gobierno y anunció convenios con centros de rehabilitación para dar atención a niños de escasos recursos

Te recomendamos: Surge brote de COVID-19 en casa hogar de Baja California Sur

Confirmó que mediante un convenio con el Centro Teletón, se permitirá brindar al menos 20 mil terapias a menores de escasos recursos con alguna discapacidad.

Además de la pensión que se les entrega, la idea, dijo, es que puedan rehabilitarse.

Adelantó que el Plan será dado a conocer la próxima semana.

“Estamos haciendo unos convenios con centros de rehabilitación que hay en el país, porque sí ayuda la beca para que las niñas, niños con discapacidad tengan lo básico, porque es mucha la pobreza y a veces no hay ni siquiera para lo básico, pero no se avanza en todo lo que tiene que ver con terapias para rehabilitar, y sucede de que hay discapacidades leves, no graves, que como no se tratan a tiempo se vuelven discapacidades permanentes y de por vida. Entonces, ahora vamos a tener un programa de terapias y de rehabilitación, la semana próxima vamos a suscribir un convenio con este propósito, y miles de niñas y niños con discapacidad se van a beneficiar”, explicó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.