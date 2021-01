AMLO está estable ante COVID-19, reporta Sánchez Cordero

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sigue estable y bien tras haber enfermado de COVID-19, aseguró el miércoles la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez.

El mandatario de 67 años, que sufre hipertensión y tuvo un ataque cardíaco en 2013, tiene síntomas menores, según han reportado varios funcionarios, desde que informó el domingo que se había contagiado y estaba en tratamiento médico.

Olga Sánchez Cordero agregó que hoy miércoles 27 de enero, ella se realizará otra prueba PCR para detectar si tiene COVID-19.

“Hoy me voy a hacer la prueba en la tarde, la prueba de los 4-5 días posteriores, créeme que en todas las pruebas que me he practicado, todas han sido negativas, espero que sea el mismo resultado con esto, dicen que hasta di a conocer mi edad.