AMLO enviará un texto a la FGR por caso de su hermano Pío; ‘yo no soy corrupto’, afirma

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que enviará un texto a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso de su hermano Pío, quien es investigado por recibir dinero en efectivo de David León, excoordinador nacional de Protección Civil; y afirmó: “yo no soy corrupto”.

En su conferencia mañanera, AMLO fue cuestionado acerca de si se presentará personalmente a la FGR, como lo solicitó la defensa de su hermano, a lo que respondió:

“Pues no acudir, pero sí enviar un texto, no tengo nada yo de que avergonzarme, no hay ningún problema”, dijo López Obrador.