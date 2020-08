AMLO pide a su hermano Pío y a David León “dar la cara” por aportaciones para Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este viernes a su hermano Pío López Obrador y a David León, excoordinador Nacional de Protección Civil, que no se amparen y den la cara tras la difusión de videos donde se hace entrega de dinero en efectivo. El presidente dijo que este dinero eran “aportaciones para fortalecer su movimiento”.

La mañana de este viernes en Aguascalientes, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que quería comenzar hablando de unos videos que se publicaron el jueves en el portal de noticias Latinus, en el que se ve a su hermano Pío López Obrador recibiendo dinero de manos de David León, entonces asesor de Chiapas del gobernador Manuel Velasco y recientemente nombrado director de la empresa de distribución y abasto de medicamentos vacunas y equipo médico del gobierno federal.

Pio López: Pero tu me vas decir cuándo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los recursos fueron aportaciones para el movimiento.

“En este caso del video de mi hermano con David León hay pues notorias diferencias con relación a los otros asuntos. No solo es lo cuantitativo, no solo es el monto del dinero porque no es solo comparar una operación ilícita que esta denunciando el señor Lozoya donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto. ¿qué puede significar 2 millones de pesos?”, dijo el mandatario.