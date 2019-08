AMLO recomienda que nuevo dirigente de Morena sea elegido por encuesta

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recomendó que a través de una encuesta se elija al nuevo dirigente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como se hizo para la candidatura por la Presidencia de la República en 2012.

En conferencia de prensa matutina, AMLO dijo que el propósito es evitar “confrontaciones” y “pleitos en la renovación de la dirigencia nacional que se llevará a cabo el 23 y 24 de noviembre.

Recordó que cuando estuvo a cargo de Morena y desde antes utilizó ese método.

Comentó que en el 2012, Marcelo Ebrard Ebrard y él fueron a una encuesta y se decía que eso generaría una fractura, sin embargo, no fue así.

López Obrador destacó que el partido Morena “es el único partido que tiene en sus estatutos la figura de elaboración de encuestas”, por lo que pidió llevar a cabo acciones que no afecten la imagen del partido.

Es mi opinión, que no es más que un punto de vista, para evitar confrontaciones, pleitos, que afecten la imagen de Morena, porque la gente que está en ese partido, así como militantes de otros partidos, siempre se preocupan porque su partido no quede mal, que no sean motivo de escándalos”.

El mandatario mexicano dijo que se trata de un proceso legal que sólo requiere de la aprobación del consejo.

Por otra parte, indicó que su expresión de “al carajo los ambiciosos vulgares”, durante la reunión plenaria de los legisladores de Morena, ayer jueves, no fue para alguien en particular, sino que aplica para cualquiera que no tiene principios ni ideales.

Tras explicar que la palabra “carajo” no es tan fea, tan grosera, sino tiene que hace referencia a estar castigado. López Obrador dijo que esa frase es de expresión universal y sostuvo que quien “es un ambicioso vulgar no debe dedicarse al noble oficio de la política, se debe ir al carajo”.

Tiene que ver con la navegación, a los marineros cuando se portaban mal en los viajes se les mandaba a una especie de canastilla en lo alto… Entonces, vete al carajo es vete a la canastilla, estás castigado”, explicó el mandatario federal en su conferencia de prensa.

Con información de Agencias.

RAMG