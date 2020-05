AMLO discrepa con Banco de México sobre proyecciones de contracción económica

El presidente Andrés Manuel López Obrador discrepó de las estimaciones del Banco de México (Banxico) de un decrecimiento de la economía del 8.8 por ciento, por la contingencia sanitaria.

Te recomendamos: Banxico recorta tasa de interés a 6% ante coronavirus

“Somos muy respetuosos nosotros de la autonomía del Banco de México, desde luego no coincidimos con sus proyecciones, nosotros pensamos que nos vamos a recuperar pronto, los pronósticos de ayer del Banco de México están peor que los pronósticos del Fondo Monetario Internacional para México, salieron más, bueno, realistas que los del Fondo”, dijo López Obrador.

En su conferencia matutina de este jueves señaló que las inversiones están volviendo al país y que desde el inicio de su gobierno el peso disminuyó su depreciación frente al dólar, de 25 al 10 por ciento.

SE MANTENDRÁN LOS PUENTES LARGOS

Informó que se mantendrán los “puentes largos de fin semana” durante un año para apoyar al sector turismo, que es donde más se registró la pérdida de empleos por la emergencia sanitaria.

Luego se refirió a la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avaló que altos funcionarios del INEGI y la Comisión Federal de Competencia Económica ganen más que el Ejecutivo Federal.

“Ayer no me gustó, lo digo así de manera franca, abierta, también con todo respeto, la decisión que tomaron en la Suprema Corte de conceder a un organismo autónomo el que sus funcionarios puedan ganar más que el presidente de la República, yo no sé cuál fue la interpretación que se utilizó, cuál fue la justificación, lo que sí les puedo decir es que mientras yo esté aquí y tenga facultad para enviar iniciativas de ley, si no quedó muy claro cómo está en el Artículo 127 de la Constitución, podría yo enviar otra iniciativa para que quede lo suficientemente claro, no es posible que no haya un tope en lo que ganamos los funcionarios públicos, como que van a haber funcionarios que ganen 200, 300 mil pesos mensuales, menos en esta circunstancia, es un asunto de justicia”, indicó López Obrador.

LLAMA A LEGISLADORES APROBAR INICIATIVA SOBRE FIDEICOMISOS

Aprovechó para pedir a los legisladores aprobar otra iniciativa referente a la extinción de los fideicomisos.

“Aprovecho para pedirle a los legisladores que nos ayuden con las dos iniciativas que enviamos, una para extinguir fideicomisos, porque era un abuso y lo podemos probar, se usaba dinero de manera discrecional, para eso creaban los fideicomisos y desde luego que había corrupción, entonces esto no significa que se van a quedar sin apoyo los creadores, los cineastas, los investigadores, no, van a seguir recibiendo su apoyo, nada más que lo vamos a hacer de otra forma, lo vamos a hacer de manera directa, calculamos que son como 250 mil millones de pesos que están así, regados en fondos y fideicomisos”, mencionó.

ASEGURA QUE NO HABRÁ DESPIDOS EN EL GOBIERNO

Cuestionado sobre el recorte de 75 por ciento al gasto de toda la administración pública, aseguró que no habrá despidos y que no se afectará a becados ni a los centros de investigación.

“El decreto establece que no se va a suspender a nadie, nadie va a perder su trabajo, ningún trabajador al servicio del Estado, eso es parte del decreto, para aclararlo bien, se van a seguir entregando los apoyos de manera directa, de esta manera se va a simplificar la administración, lo que vamos a eliminar son las estructuras intermedias, pero sin despedir a trabajadores, se ve cada caso, siempre cuando se toma una medida de esta, dice, los niños, los investigadores, se van a quedar sin comida los presos, siempre es así para mantener los abusos”, señaló López Obrador.

AMLO AFIRMA QUE SIEMPRE HA DEFENDIDO A LAS MUJERES

De la campaña del gobierno federal para frenar la violencia contra las mujeres, en la que se pide contar hasta 10 y sacar la bandera blanca de la paz, recordó que siempre ha defendido las causas de la mujer, y pidió a la oposición no exagerar en sus cuestionamientos.

“Si se tardaron pues fue algo que a lo mejor no se dio a conocer a tiempo porque nosotros llevamos desde hace años defendiendo a las mujeres, hay una oposición a lo que hacemos, una oposición conservadora, no debemos de exagerar”, indicó López Obrador.

Con información de Héctor Guerrero

RAMG-JLR