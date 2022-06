‘Son unos ingratos’, dice AMLO a panistas por no defender a Alejandro Moreno

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo a los panistas que “son unos ingratos” por no defender a Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Te recomendamos: ‘Yo me muero en la raya con los priístas’: Alejandro Moreno

Al ser cuestionado por los periodistas si Alejandro Moreno será investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de lavado de dinero como pide el partido Morena, López Obrador respondió que es un asunto que corresponde a la FGR.

“Que lo investiguen las autoridades competentes y que sea la Fiscalía, en este caso, la que resuelva porque si no, nos acusan de persecución. Ya lo he dicho muchas veces que no es mi fuerte la venganza“, declaró.