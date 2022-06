‘Yo me muero en la raya con los priístas’: Alejandro Moreno

Así respaldaron los consejeros políticos del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, a su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas.

170 consejeros presentes en la sede nacional del partido y 315 más que siguieron la sesión del Consejo Político Nacional de manera virtual, ante quienes el líder nacional aseguró que sería de cobardes separarse de su cargo.

“La voluntad de los priístas y quiero que en este Consejo a quienes están aquí de manera presencial, a quienes están en las plataformas digitales y a todo el priísmo nacional les digo fuerte y claro y de frente al gobierno y a Morena: la voluntad de los priístas no la negociaré nunca y menos la pondré en duda del mandato que tenemos. Sería, sería de cobardes y desleal si en esta guerra que encabeza el poder yo me hiciera a un lado de los priístas, yo estoy con los priístas, yo me muero en la raya con los priístas y vamos a ganar con los priístas”, sostuvo en su discurso Alejandro Moreno.