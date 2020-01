AMLO: Logramos detener la tendencia al alza en incidencia delictiva

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles que se ha detenido “la tendencia al alza” de la incidencia delictiva en el país.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente respondió a la pregunta del periodista de Univisión Jorge Ramos, y señaló que si en otros años el número de asesinatos crecían interanualmente un 2-3 %, ahora se estima que la cifra de homicidios crece, pero a un ritmo del 0,1 %.

Todo ello, dijo, llevará a que para el 1 de diciembre del 2020, ya habrá “resultados”, y es por ello que se mostró “preocupado” pero “optimista”.

La violencia no surge de la nada” y son “las circunstancias”, apuntó López Obrador.

El mandatario se mostró “preocupado”, pero “optimista” al estimar que para finales de año se reducirá la violencia en México.

Como ya hizo en abril del 2019, el periodista de Univisión Jorge Ramos enfrentó al mandatario en la rueda de prensa con cifras oficiales de violencia que situarían al año pasado con el mayor registro de asesinatos de las últimas décadas.

En días recientes, el mandatario ha puesto como fecha este 1 de diciembre de 2020, cuando se cumplirán dos años del inicio de su gestión, para establecer los fundamentos de transformación del país y así empezar a dar resultados, aseguró.

Es un tema que aquí tratamos todos los días, es una asignatura pendiente y un problema que no hemos podido resolver. Tiene una explicación, no una justificación. Se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad, de la violencia, no se atendieron las causas”, respondió el presidente.