AMLO justifica despido de director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía

En Durango, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la destitución del director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNMVS), Miguel Ángel Celis, tras identificarle presuntas irregularidades, dijo que los cambios van a seguir porque se tiene que limpiar de corrupción el gobierno.

Te recomendamos: Niega AMLO intervenir en decisiones de su esposa, ella “tiene criterio”

López Obrador también reiteró que los conservadores están detrás del paro nacional de mujeres.

Sí, ellos son los que considero están impulsando este movimiento, el conservadurismo, los que están en contra de nosotros ¿No cree que las mujeres tengan para hacerlo? No, no, no también, también las mujeres, pero hay ‘mano negra’ para decirlo con mucha claridad, suavecito, suavecito, despacito, para que no se vayan a enojar”, mencionó López Obrador.