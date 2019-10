AMLO confirma que respaldó liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán para proteger vidas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este viernes que respaldó la decisión tomada por los miembros del gabinete de seguridad tras los hechos violentos en Culiacán, Sinaloa, ya que no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas.

Durante su conferencia de prensa matutina, en esta ocasión desde Oaxaca, López Obrador señaló que ayer por la tarde fue informado de los acontecimientos en Culiacán, Sinaloa. Dijo que los hechos comenzaron alrededor de las tres de la tarde y que de inmediato se reunieron los integrantes del gabinete de seguridad para darle seguimiento a los acontecimientos.

El presidente dijo que los miembros del gabinete de seguridad le dieron seguimiento al problema y tomaron decisiones que él avala porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos.

Y se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé”.

Aclaró que se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército, a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente, pero hubo una reacción muy violenta y se ponía en riesgo la vida de mucha gente.

Esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos, no se puede apagar el fuego con el fuego. Ésa es la diferencia de esta estrategia con relación a lo que han hecho los anteriores gobiernos. Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra, esto les cuesta trabajo entenderlo a muchos, pero la estrategia que se estaba aplicando anteriormente convirtió al país en un cementerio y eso ya no lo queremos”.

AMLO: No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. (Presidencia de la República)

Admitió que no es fácil, es un proceso que no es sencillo porque se dejó avanzar mucho el problema. Denunció que se tiene que enfrentar a dos mafias: la delincuencia de cuello blanco, que se arraigó y es está combatiendo, y las bandas de la delincuencia organizada.

López Obrador insistió en que con rectitud, honestidad y justicia se garantizará la paz y tranquilidad en el país.

Sobre la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y de que esto se vea como debilidad del Estado mexicano, López Obrador refirió que la decisión fue tomada por el gabinete de seguridad, de manera conjunta.

Insistió en que respaldó la postura porque considera que lo más importante es la protección de las personas y que no haya muertos.

Acerca de que si se mostró debilidad del Estado, el presidente dijo que es una conjetura de los expertos, sobre todo de sus adversarios.

Los conservadores no van a estar contentos con nada y van siempre a cuestionarnos. Nosotros no tenemos duda acerca de que fue la mejor decisión”.

López Obrador sentenció que el poder no es prepotencia, sino humildad y tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás. Aseguró que su gobierno no es una dictadura militar ni un gobierno civil con afanes autoritarios.

El jefe del Ejecutivo federal añadió que cuesta trabajo que esto se entienda, pero poco a poco los hechos van a demostrar que ésta es la mejor vía. Insistió que la política autoritaria de la razón de Estado causó miles de muertos, más de un millón de víctimas.

Negó que los delincuentes se fortalezcan y dijo que lo ocurrido en Culiacán es una circunstancia especial.

¿Cómo se va a fortalecer una organización que utiliza la violencia? Quien no tiene la razón, quien usa la fuerza no tiene autoridad moral”.

Aseguró que lo importante es mantener las convicciones, los principios y no zigzaguear. Agregó que su gobierno tiene una política definida para garantizar la paz y ya saben lo que no hay que hacer, como el uso de la fuerza, de la violencia, las masacres, porque no dan resultados.

Insistió en que no cambiará su política y dijo estar seguro de que contará con el apoyo de la gente. Reiteró que la decisión de detener las operaciones en Culiacán, Sinaloa, será explicada ampliamente por el gabinete de seguridad.

El presidente pidió a los mexicanos tener confianza y aseguró que no hay impunidad porque no hay contubernio entre la delincuencia y autoridades.

Está bien pintada la raya, la frontera entre delincuencia y autoridades”.

Durante la conferencia, López Obrador reveló que sí había una orden de aprehensión provisional en contra de Ovidio Guzmán López, con fines de extradición.

Cuestionado por un reportero si esa captura la pidió Donald Trump, López Obrador respondió: “Lo respeto a usted”.

El presidente pidió al reportero identificar su medio y éste respondió que es de ‘Reforma’.

López Obrador insistió en que su Gobierno va muy bien, avanzando en su estrategia de seguridad y declaró que lo que ocurrió en Culiacán fue un hecho lamentable, “pero de ninguna, se me hace una exageración decir que ha fracasado nuestra estrategia”.

Gabinete de seguridad tiene la instrucción de no ocultar nada sobre Sinaloa, dice AMLO

El presidente añadió que los miembros del gabinete de seguridad tienen la instrucción de informar ampliamente de lo que sucedió en Culiacán, Sinaloa, y de no ocultar nada

Tienen la instrucción de informar ampliamente, de no ocultar absolutamente nada, de decir la verdad para que todos los mexicanos tengan información, sepan lo que sucedió el día de ayer en Culiacán, Sinaloa”, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.

El presidente explicó que en esta ocasión no se encontraba acompañado por los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz; de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, porque debieron trasladarse a Culiacán, Sinaloa, debido a los acontecimientos de la tarde de ayer.

López Obrador detalló que durante la conferencia se abordaría el tema de la seguridad en Oaxaca, pero agregó que una vez terminando la conferencia de prensa, el gabinete de seguridad daría un informe desde Culiacán, Sinaloa.

Con información de Presidencia de la República

AAE