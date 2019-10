Abogado de ‘El Chapo’: Autoridades confundieron a Ovidio Guzmán López

José Luis González Meza, abogado de la familia de Joaquín Guzmán Loera, aseguró que el hijo de “El Chapo”, Ovidio Guzmán López, se encuentra libre y bien de salud.

Vía telefónica, el abogado explicó que, tras las balaceras registradas en Culiacán, Ovidio se comunicó con su familia alrededor de las 9:30 de la noche. José Luis González Meza, abogado de la familia de Joaquín Guzmán Loera, comentó:

El abogado dijo que desconoce si existe alguna orden de aprehensión o carpeta de investigación que se haya iniciado contra Ovidio Guzmán.

También negó el rumor de que Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el medio hermano de Guzmán López e hijo de “El Chapo” hubiera muerto durante los enfrentamientos registrados este jueves en Culiacán, Sinaloa.

La agencia de noticias Reuters informó la noche del jueves que Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, fue liberado, tras una balacera en Culiacán, Sinaloa.

Fuerzas de seguridad de México dejaron en libertad este jueves al hijo del capo de la droga Joaquín “El Chapo” Guzmán de una casa donde lo detuvieron brevemente, dijo a Reuters el secretario de Seguridad del gobierno federal, Alfonso Durazo, explicando que se tomó la decisión para proteger vidas.

JUST IN: Mexican security forces let ‘El Chapo’ Guzman’s son go free, retreated to protect lives – security minister. More https://t.co/RceUzKg4WY pic.twitter.com/DLtZ6Z3OFj

— Reuters Top News (@Reuters) October 18, 2019