AMLO critica a la Suprema Corte por mantener altos salarios

Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera que funcionarios de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) puedan ganar más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del Ejecutivo federal criticó la decisión y aseguró que podría mandar otra iniciativa de ley para que quede claro que ningún funcionario puede ganar más que quien ocupe la presidencia.

“Ayer no me gustó la decisión que tomaron en la Corte de conceder a un organismo autónomo el que sus funcionarios puedan ganar más que el presidente de la República. Yo no sé cuál fue la interpretación que se usó, cuál fue la justificación. Lo que sí les puedo decir es que mientras yo esté aquí y tenga la facultad para enviar iniciativas de ley, si no quedó muy claro cómo está en el artículo 127 de la Constitución podría yo enviar otra iniciativa para que quede lo suficientemente claro, afirmó el mandatario durante su conferencia matutina.