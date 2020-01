Investigarán a consejeros del INE por salarios excesivos

El Órgano Interno de Control, del Instituto Nacional Electoral (INE), abrirá una investigación de oficio en contra de consejeros electorales y funcionarios del Instituto por posible daño patrimonial al obtener salarios superiores al del presidente de la República, esto, de acuerdo con lo aprobado el pasado 20 de diciembre.

En la primera sesión ordinaria del año, Jesús George Zamora, consideró que el acuerdo para el tabulador del personal del Instituto Nacional Electoral en 2020 pudo haber sido violatorio de la ley.

En respuesta, el consejero electoral, Benito Nacif, aseguró en entrevista que el acuerdo que establece el tabulador de percepciones estuvo apegado a derecho.

En lo absoluto, creo que se tiene que despejar cualquier duda que tenga el Órgano Interno de Control, se tiene que despejar, pero por supuesto debe empezar haciendo el estudio jurídico correspondiente, particularmente de lo que dicen las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, de los jueces y tribunales de amparo que han venido declarando inconstitucionales las reducciones salariales ordenadas a partir de lo que supuestamente el tope salarial y la Suprema Corte de Justicia dijo no, no, no es un tope salarial”, comentó Benito Nacif, consejero electoral del INE.

Por su parte, la consejera Pamela San Martín, pidió que la investigación sea apegada a sus derechos, exhaustiva, objetiva e imparcial, aunque recordó su voto en contra del acuerdo salarial de los funcionarios del INE.

Yo no compartí la decisión que sobre este tema adoptó el Consejo General, si bien comparto un desacuerdo con la decisión con la Cámara de Diputados, me parece que violenta la autonomía de la institución, me parece que como la propia Corte lo ha dicho al analizar algunos artículos de la Ley de Remuneraciones, los criterios que se adoptan son arbitrarios y me parece que no debería de ser una decisión válida”, apuntó Pamela San Martín, consejera electoral del INE.