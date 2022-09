AMLO critica a EUA por alertas de viaje y exhibe robo de ‘película’ en Nueva York

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó a Estados Unidos de América (EUA) por emitir alertas de viaje, y las calificó de tener tintes políticos; además exhibió un robo de “película” en Nueva York.

“Es como los anuncios de la embajada de Estados Unidos, ‘No vayan a este estado’, también con tintes políticos, es como si yo digo: ‘No vayan a Los Ángeles, no vayan a Nueva York’. ¿Supieron que pasó en Nueva York? Ni modo que yo diga que no vayan a Nueva York’. Como no van a ir a Nueva York si es una ciudad bellísima”, dijo AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.