AMLO: Conferencia mañanera de hoy 7 de septiembre de 2022

Sigue en vivo la conferencia mañanera de hoy, 7 de septiembre de 2022, del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que se realiza desde Palacio Nacional.

AMLO habló de las redes sociales y su importancia como medio de comunicación.

López Obrador recordó que el próximo 15 de septiembre del 2022 se llevará a cabo el gran Sorteo de la Lotería Nacional, con premios de 240 millones pesos en efectivo, pero además lotes y macro lotes en playa Espíritu, en Sinaloa.

Reiteró que todo lo que se obtenga ayudará a financiar la construcción de la presa Santa María, que está en el río Baluarte.

“Invito a todos a que ayuden, son 500 pesos, y es una obra de beneficio para la gente de Sinaloa y para el país, y es en apoyo a todos por qué que no nos siga costando, que no sigamos gastando dinero improductivo del presupuesto público”, comentó.

AMLO recomendó seguir acercando los libros a la gente con precios accesibles, como lo hace el Fondo de Cultura Económica.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió llegar temprano y con paraguas a la gente que acuda al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) para celebrar el Grito de Independencia.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo ser un anti TikTok, porque en esta red social la gente accede a la información en tiempos muy reducidos.

“Una especie de moda de no querer complicarnos mucho la vida, de verlo todo por encima, es como el informarnos a la TikTok, o sea, yo soy un anti TikTok, no es que esté en contra de esa manera de informar, pero yo no hablo de corrido, yo hablo despacio y a mí me gusta siempre contextualizar, pero lo que tiene más éxito es lo que tarda un segundo”, refirió.