AMLO: Conferencia matutina hoy 7 de mayo 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofrece su conferencia matutina hoy 7 de mayo de 2021, que se realiza en el Palacio Nacional, Ciudad de México.

El Gobierno de México envió una nota diplomática a Estados Unidos por el supuesto financiamiento a la organización civil ‘Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad’ (MCCI), dedicada al combate a la corrupción y que es crítica con su administración, dijo el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de prensa matutina.

El anuncio de la nota, enviada el jueves por el canciller Marcelo Ebrard, se produce horas antes de que el gobernante se reúna virtualmente con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó las razones por las que no irá al lugar del accidente en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, donde colapsó el tramo elevado entre la estación del Metro Olivos y Tezonco dejando 25 personas muertas.

El mandatario mexicano afirmó que no le gusta la hipocresía y que no es un asunto de irse a tomar fotos como lo hacía antes el conservadurismo.

“Porque no es ese mi estilo, esto tiene que ver más con la espectacular y lo que se hacía antes, no me gusta la hipocresía, estoy pendiente y estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos, eso ya también al carajo, ese estilo demagógico hipócrita, eso tiene que ver con el conservadurismo“, señaló López Obrador