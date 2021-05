AMLO no irá al lugar del accidente en L12 del Metro de CDMX por estas razones

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó las razones por las que no irá al lugar del accidente en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, donde colapsó el tramo elevado entre la estación del Metro Olivos y Tezonco dejando 25 personas muertas.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano afirmó que no le gusta la hipocresía y que no es un asunto de irse a tomar fotos como lo hacía antes el conservadurismo.

“Porque no es ese mi estilo, esto tiene que ver más con la espectacular y lo que se hacía antes, no me gusta la hipocresía, estoy pendiente y estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos, eso ya también al carajo, ese estilo demagógico hipócrita, eso tiene que ver con el conservadurismo“, señaló López Obrador