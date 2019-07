El presidente Andrés Manuel López Obrador cerró una gira de tres días de trabajo en Chiapas, en la que recorrió 7 hospitales rurales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que atienden también a población sin seguridad social en comunidades alejadas.

La ruta de este domingo fue del Hospital de San Felipe Ecatepec, de San Cristóbal de las Casas, al municipio de Venustiano Carranza, en la zona De los Llanos.

Ante pobladores y trabajadores de la salud enfatizó que habrá apoyo especial al programa “Caras”, que ya existe y que está dirigido a los jóvenes que padecen depresión derivado del consumo de drogas o que son susceptibles de caer en ellas.

Son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar ese camino de las conductas antisociales, le pido al subsecretario de Salud que observe bien esta experiencia de “Caras”, porque necesitamos fortalecer, porque hacemos una campaña y decimos: no a las drogas, y los jóvenes, estoy seguro de que nos van a hacer caso, y van a decir: ‘A ver, pero ¿dónde voy?, ¿quién me orienta?, ¿dónde me van a tratar?’ Y tenemos que tener esa infraestructura que ahora no tenemos”, dijo López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante una visita de trabajo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. (Gobierno de México YouTube)

Explicó que cambiará el esquema de compras de medicamentos para combatir la corrupción, la cual dijo, debe de erradicarse de todas las formas posibles.

Lo voy a decir muy duro, pero que se entienda bien, ¿saben cuándo se va a acabar la corrupción?, cuando logremos estigmatizarla, es decir, que sea algo feo, fuchi, guácala. ¿Qué pasaba? Que la corrupción ya se veía como algo normal, hasta se les decía a los hijos: ‘Estudia para que cuando seas grande, seas como don fulano, un reverendo ladrón’. Se ponía de ejemplo el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, ‘el que no transa no avanza’. Decía un político de antes, le preguntaron: ‘¿Y qué cosa es la moral? Ah, la moral es un árbol que da moras’. Y otro político: ‘político pobre, pobre político’”, recordó López Obrador.

Refrendó que el programa IMSS Bienestar continuará.

Decirles que continúa el programa, para que no vayan ustedes a hacerle caso a los que difunden rumores, porque ahora, si no les dan una medicina en el ISSSTE a un paciente, dicen: ‘Es por la austeridad, lo que ya declaró López Obrador, ya no va a haber medicinas y si no te atiendo es porque desde arriba ya no nos dan nada, ya se acabó’. Por cuestiones políticas, yo diría por politiquería, más que nada. Bueno, es mejor que yo les diga que no va a desaparecer este programa, así que lo escuchen, que va a continuar y que va a mejorar. Eso sí”, señaló López Obrador.