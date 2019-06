AMLO advierte que sus familiares no pueden hacer gestiones de gobierno

Este jueves se dio a conocer un memorándum firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador contra el influyentismo, la corrupción y el amiguismo.

De acuerdo con información publicada por el periódico Reforma, el oficio que circula entre secretarios de gobierno, directores de empresas u organismos para estatales y servidores públicos en general, con número presidencial 016/06/13/19, pide no tomar la llamada ni recibir a los familiares del mandatario.

“No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus ‘recomendados'”, advierte el documento.

El mandatario recordó que “todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos.

Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen, escribió López Obrador.

Señaló que de no cumplir esa recomendación, se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal. El pasado 3 de junio ofreció que firmaría un documento para acabar con esas prácticas.

En el texto, el mandatario detalló que ello incluye a su esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de su familia cercana o distante.

Ustedes no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie. Y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada, externó.

El presidente López Obrador insistió en que, de no cumplir con esa recomendación, “se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal.

Medios de comunicación han difundido que en la última semana el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, ha sostenido reuniones sobre desarrollo social, con funcionarios federales, alcaldes y legisladores del Estado de México.

Con información de agencias.

RAMG