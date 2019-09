AMLO: México tiene la mano abierta a todos los gobiernos; se busca buena relación con EU

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró este viernes que nuestro país tiene la mano abierta y tendida a todos los gobiernos del mundo.

El presidente fue cuestionado, durante su conferencia matutina, acerca de las declaraciones hechas el jueves por Donald Trump acerca de que está usando a México para proteger la frontera estadounidense porque los demócratas no cambian las lagunas en la legislación migratoria.

Ante esto, López Obrador aseguró no tener ningún problema de conciencia.

No se preocupen, nosotros sin balandronadas, sin exageraciones, representamos con dignidad a nuestro país y no tenemos nada de qué avergonzarnos, se defiende la soberanía de México, al mismo tiempo no queremos confrontación, tenemos la mano franca, abierta, tendida a todos los gobiernos del mundo y abrazamos a todos los pueblos del mundo”, dijo el mandatario mexicano.